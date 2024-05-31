الامارات | جولة في دبي القديمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظلال «البراجيل» التي تزيّن بيوت دبي القديمة، يستمتع ضيوف المدينة بجولة في حي الفهيدي العريق الذي يعد محطة بارزة، ووجهة أصيلة تعيد الزوار إلى الماضي، وتروي لهم فصولاً من قصص الأجداد في المدينة التي تحرص على الحفاظ على تراثها الحي، وتسعى دوماً إلى صونه والتعريف به، سواء بين السياح الذين يقصدون دبي من كل مكان، أو بين يدي الأجيال من أجل استدامته وبقائه بأبهى صورة.