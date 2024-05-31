الامارات | طبعة إسبانية من «مسيرة رجل الإنسانية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 مايو 2024

صدرت النسخة الإسبانية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، لمؤلفه الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتأتي هذه النسخة الجديدة بعد صدور ثلاث ترجمات للكتاب باللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية.

ويلقي الكتاب الضوء على المحطات المهمة في المسيرة السياسية والعسكرية والإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لاسيما محطات النشأة والتعليم والالتحاق بالقوات المسلحة والعمل فيها، ودوره في تطويرها، ودوره السياسي والاقتصادي والعسكري، عندما كان ولياً لعهد إمارة أبوظبي، وكذلك المحطة الأهم، وهي رئاسته للدولة بإجماع شعبي منقطع النظير.

ويستعرض الكتاب رؤى وإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويشرح كيف نجحت هذه الإنجازات في تطوير القوات المسلحة وتطوير التعليم، وتمكين المرأة، وتحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد متنوع الموارد، إضافة إلى إنقاذ الدولة والمنطقة والعالم من مخططات الإخوان، فضلاً عن تحول دولة الإمارات إلى عاصمة للتسامح العالمي.

ويشتمل الكتاب على تفاصيل الدور الذي يقوم به صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل تعزيز التسامح ونشر قيم الأخوة الإنسانية وصناعة السلام، وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى تحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات الحيوية، كالتعليم والطاقة والتكنولوجيا، لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويتيح صدور الكتاب باللغة الإسبانية إطلاع جمهور أوسع من القرّاء - في نحو 21 دولة حول العالم ناطقة بتلك اللغة - على أهم محطات المسيرة الميمونة لدولة الإمارات، والإنجازات العظيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

ويستعرض الكتاب سياسات ومبادرات صاحب السمو لتكون نبراساً للأجيال الحالية والمقبلة في دولة الإمارات.

وتمثل النسخة الإسبانية من هذا الكتاب الاستراتيجي المهم، إضافة كبرى للمكتبات الأجنبية، نظراً لتناوله مسيرة قيادة فذة وملهمة، مليئة بالإضاءات والدروس المستفادة للأجيال الحالية والمقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم. وتضم هذه النسخة من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» أيضاً ملاحق، تضم ترجمة للقصائد الشعرية التي نظمها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إضافة إلى صور سموه خلال محطاته السياسية والعسكرية المختلفة.

• يلقي الكتاب الضوء على المحطات المهمة في المسيرة السياسية والعسكرية والإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.