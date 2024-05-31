نصائح ذهبية للحفاظ على صحة العين لكبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - يوجد بعض النصائح التي يمكن القيام للحفاظ على صحة العينين ومنع تدهور البصر.

ومن ضمن هذه الإجراءات الفحص المنتظم للنظر واستشارة طبيب العيون سنويا خاصة بعد بلوغ الـ 65 والتوقف عن التدخين، بحسب ما ذكر موقع "ليفينغ سترونغ".

كما يسهم ارتداء النظارات الشمسية في الوقاية من إعتام عدسة العين، وهو من مشكلات الشيخوخة الشائعة.

ويؤدي تناول الخضراوات الورقية مثل: كالسبانخ والخس والبروكلي، دور مهم في منع العديد من أشكال أمراض العيون المرتبطة بتقدم العمر.

ويوصي الخبراء بتناول الخضراوات والفواكه الملونة أيضاً، الحمراء كالفلفل والبطيخ، والبرتقالية كالجزر والبطاطا الحلوة والمشمش والدراق، والصفراء كالمانجو والليمون.

ومن الهام تناول الزيوت الصحية، وخاصة أوميجا3، من المكسرات والزيتون.

اقرأ أيضا:

الإسهال بعد الأكل علامة على 5 أمراض خطيرة.. لن تتخيلها

تحذير من شرب الماء مع البطيخ.. ماذا يفعل الخلط بينهما في الجهاز الهضمي؟

تنبؤات منجم هندي تثير الرعب.. هل العالم على وشك حرب عالمية جديدة؟

الحظ حليفهم.. مكافآت وأموال كثيرة في الطريق لـ 3 أبراج فلكية

في هذه الحالة احذر تناول البيض- خطر خفي على صحتك