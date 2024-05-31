بص على تاريخ الإنتاج.. مخاطر لن تتخيلها منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشر مقطع فيديو على موقع "تيك توك"، حصد 31.6 مليون مشاهدة و1.9 مليون إعجاب، يظهر رد فعل امرأة تعاني من آلام شديدة بعد استخدام منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية.

وعلقت على المنشور قائلة: "في أي وقت تستخدم فيه منتج تجميلي منتهي الصلاحية فإنك تخاطر بتحلل المواد الكيميائية وتكاثر البكتيريا"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقالت سوزي ما الرئيس التنفيذي ومؤسسة Tropic Skincare أن الضرر الناتج عن استخدام منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية هو أنها قد لا تكون فعالة مثل المنتجات الجديدة.

وأضافت : "قد يؤدي ذلك إلى تهيج الجلد وظهور البثور ومشكلات جلدية خطيرة".

وأوضحت: "أيضا قواعد معينة يجب مراعاتها عند استخدام منتجات العناية بالبشرة. تقول مستخدمة "تيك توك" إنها استخدمت جهاز بخار بعد استخدامها منتج منتهي الصلاحية لأنها اعتقدت أنه يساعد، لكن هذا تسبب في الواقع في عدوى بكتيرية، وبالتالي المزيد من التهيج".

وقدمت سوزي نصائحها المتخصصة حول كيفية تحديد ما إذا كانت منتجات العناية بالبشرة قد انتهت صلاحيتها، وقالت: "أولا، تحقق من العبوة بحثا عن رمز "فترة ما بعد الفتح". يشير هذا الرمز إلى مدة صلاحية المنتج بعد فتحه، والتي تتراوح عادة من 6 إلى 24 شهرا. إذا لم يكن المنتج يحتوي على هذا الرمز، فيمكنك محاولة التحقق من قائمة المكونات بحثا عن "الاستخدام قبل" أو " تاريخ انتهاء الصلاحية".

وأضافت: "هناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كانت مستحضرات العناية بالبشرة الخاصة بك منتهية الصلاحية، وهي الانتباه إلى مظهرها وملمسها، فقد يكون لها رائحة غريبة، أو تغير في اللون أو القوام، أو انفصال المكونات".

كما أن كيفية تخزين منتجات العناية بالبشرة يمكن أن تؤثر أيضا على جودتها، فيجب الاحتفاظ بها في مكان بارد ومظلم.

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