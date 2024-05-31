طريقة عمل السمك السنجاري زي المحلات.. «مش هتشتريه من برة تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد سمك السنجاري إحدى الأكلات الصحية، التي تحتوي على الخضروات والتوابل الغنية بالفوائد الكثيرة، ويُمكن طهيه من خلال الشوي، تلك الطريقة الصحية لإعداده.

في التقرير التالي نتعرف على طريقة عمل السمك السنجاري، من خلال عدة خطوات بسيطة.

مكونات السمك السنجاري

كيلو من السمك البوري

2 بصلة مفرومة.

ثمرة من طماطم مكعبات.

نصف ثمرة فلفل أخضر.

نصف ثمرة فلفل أحمر.

نصف ثمرة من فلفل أصفر.

ثمرة فلفل أحمر حار.

2 ثمرة من الجزر المبشور.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ربع كوب من الكرفس المفروم.

5 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

3 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من زيت عباد الشمس.

ملح وفلفل أسود.

عصير ليمونة.

طريقة عمل السمك السنجارى

- في البداية يجب تنظيف السمك وغسله جيدا وتركه في الماء.

- يتم تتبيل السمك بالملح والفلفل الأسود والكمون وزيت الزيتون.

- توضح ملعقة من الزيت على النار ويترك حتى يسخن، ويتم إضافة البصل المفروم مع التقليب.

- إضافة الفلفل الحار والطماطم والفلفل الألوان والجزر المبشور.

- تقلب جميع المكونات لمدة 5 دقائق.

- تتبيل جميع المكونات بالملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة، والكمون مع وضع القليل من الكرفس المفروم والتقليب.

- يتم رفع خليط الخضروات من النار.

-إضافة عصير الليمون مع التقليب.

- يتم تحضير صينية ويفرد بها الورق الفويل ويفرد السمك بها، مع وضع خليط الخضروات عليها.

- يتم توزيع بقية الكرفس والبقدونس على الوجه، وتوضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج.