حيلة سحرية تضمن نجاح الكيك بالفرن.. السر في ورق الألومنيوم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

استخدام ورق الألومنيوم أو ما يسمى بورق القصدير، لتغليف الطعام ولتغطية الصواني والأكلات التي تطبخ بالفرن، أمرًا شائعًا، إلا أن ما لا تعرفه كثير من ربات المنازل، أن تغليف صينية الكيك به، يساعد على نجاحها ونضجها سريعًا دون التأثير عليها.

تغطية صينية الكيك بورق الألومنيوم

تخشى كثير من السيدات عند إعداد الكيكة، فتح الفرن لعدم التأثير على قوامها، وقد لا يعلمن أن هناك حلًا يعالج كل مشكلات الكيك في الفرن، مع ضمان وصول الحرارة كليًا إلى الصينية، وعدم التأثير على قوامها الهش، وهو استخدام ورق الألومنيوم في تغطية صينية الكيك، بحسب ما ذكر موقع «food today».

فوائد تغطية صينية الكيك بالألومنيوم

تغطية صينية الكيك بالألومنيوم له كثير من الفوائد، منها:

توزيع الحرارة بالتساوي على الكيك، مما يضمن نجاح نضجها.

تجعل سطح الكيك مستوي.

لا تكتل عجينة الكيكة.

تحفظ الرطوبة داخل الكيك، مما يساعد على تماسك قوامها.

تجعل قوام الكيك هشا وطريا.

طريقة وضع ورق الألومنيوم على الكيك