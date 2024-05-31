هذا ما يحدث لجسمك عند تناول النعناع؟.. 3 فئات ممنوعة منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا أخصائية التغذية الروسية فوائد وأضرار الإفراط والأشخاص الممنوعون من النعناع.

وأوضحت يلينا أن النعناع نبات قد يسهم على الشعور بالاسترخاء، كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، وفقا لموقع "نوفوستي".

وأضافت أخصائية التغذية الروسية أن النعناع يحتوي على خصائص مبيدة للجراثيم ويستخدم في أدوية ومستحضرات علاج التهاب اللثة والفم وتلف الغشاء المخاطي للفم وعلاج التهاب الحلق.

ونصحت بإضافته إلى المشروبات والشاي في حالات السعال، وذلك نظرا لتأثيره المذهل، بالإضافة إلى أن شرب الشاي بالنعناع في الليل قد يساعد على النوم بسرعة، لأن له تأثير مهدئ، ويحتوي على الأحماض العضوية، كما أنه يؤثر على الطاقة ويحسن التركيز والقلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي إيجابيا.

ويقوي ويوسع أيضا فيتامين Р الموجود في النعناع جدران وشعيرات الأوعية الدموية، لذلك غالبا ما يستخدم كوسيلة لخفض مستوى ضغط الدم، كما أن له تأثير مفرز للصفراء، ويحسن الهضم، ويساعد في علاج عسر الهضم وانتفاخ البطن، وبالرغم من ذلك لا يمكن للجميع تناوله.

الفئات الممنوعة من النعناع:

-مرضى ضغط الدم المنخفض، ​​لأن الأوعية الدموية تتوسع وقد ينخفض مستوى ​​الضغط بشكل أكبر.

-قديسبب حساسية عند الرضاعة الطبيعية.

-الرجال الذي يعانون من انخفاض مستوى التستوستيرون، نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الاستروجين النباتي.

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