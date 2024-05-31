هذا ما يحدث للكبد عند تناول الفول بالبصل.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفول بالبصل من الأكلات الشعبية التي يحرص العديد على تناولها على مائدة الإفطار، وذلك نظرا لأنه غني بالعديد من المعادن والفيتامينات، ولكن، هذا الطبق يُخفي فوائد مذهلة لأحد أهم أعضاء الجسم وأكثرها حيوية وهو "الكبد".

تأثير تناول "الفول بالبصل" على صحة الكبد

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، قالت لـ"الخليج 365"، إن الفول يساعد على تحسين وظائف الكبد، نظرا لمحتواه العالي من الألياف الغذائية

التي تعمل على حماية خلايا الكبد من التلف، وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها.

والبصل أيضا غني بنسبة عالية مضادات الأكسدة التي تُسهم في تخفيف أعراض الكبد الدهني، وتقليل تراكم الدهون في الكبد وتحسين حساسية الأنسولين.

كما يُسهم في البصل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، بفضل محتواه العالي من الألياف، التي تُسهم في تحسين حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.

ونصحت أخصائية التغذية باتباع بعد النصائح لاستهلاكه بطريقة صحية، عن طريق استخدام زيت الزيتون بدلا من الزيوت الأخرى للتحضير، بالإضافة إلى، تقليل كمية الملح المُضافة للحفاظ على صحة الكبد.

ويمكنك إضافة بعض الخضروات مثل الطماطم والفلفل الأخضر، لزيادة القيمة الغذائية للطبق وتعزيز فوائده للكبد.

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