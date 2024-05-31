هذا ما يحدث للكبد والكلى عند تناول المشمش.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يحظى المشمش بشعبية كبيرة لمذاقه اللذيذ والمفضل لدى الصغار والكبار، بالإضافة لاحتوائه على قيمة غذائية عالية، ولكن يتساءل البعض عن تأثير تناوله على صحة الكبد والكلى.

وبحسب ما ذكره موقعي draxe، healthline، إليك تأثير المشمش على صحة الكلى والكبد.

صحة الكبد

يعتبر الكبد أحد أهم الأعضاء الداخلية للجسم، نظرًا لوظائفه المتعددة للحفاظ على صحة الجسم، دءًا من إنتاج البروتينات التي تساعد على تخثر الدم إلى تحطيم الدهون لإنتاج الطاقة، وهناك بعض الأطعمة التي تعزز من صحة الكبد، ومنها المشمش الغني بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات بما في ذلك فيتامين هـ، وفيتامين سي، التي تقي من خطر الإصابة بأمراض الكبد، ومنها الكبد الدهني وتلف الكبد.

وأكدت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات والتي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، أن تناول المشمش قادرًا على حماية الكبد من تراكم الدهون عليه، وحمايته من التلف.

كما وجدت دراسة أخرى أجريت على الحيوانات في تركيا أن إضافة المشمش العضوي المجفف بالشمس للفئران التي تمت إزالة جزء من كبدها ساعد في تعزيز تجديد الكبد ما يجعله طعام مذهل لصحة الكبد.

صحة الكلى

يختلف تأثير المشمش على صحة الكلى وفقًا لصحتها، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحسن من صحة الكلى، وتقي من خلايا الكلى من التلف، كما يحتوي على البوتاسيوم التي تستطيع الكلى الصحية التخلص من الكميات الزائدة منه في حالة الإفراط بتناول المشمش، ولكن بكميات محدودة حتى لا تتعرض الكلى إلى الإجهاد ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

ولكن في حالة الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، يصعب عليها التخلص من الكميات الزائدة من البوتاسيوم لذا تناول المشمش يمكن أن يزيد من مستوياته بالدم، وتكون الكلى غير قادرة على التخلص منها نظرًا لضعفها، مما يجعل لها مضاعفات خطيرة على الصحة، ومنها الإصابة بخفقان القلب، وعدم انتظام ضربات القلب.

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