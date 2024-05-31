لن تتوقع.. هذا ما تفعله البطاطا بضغط الدم وقلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تفعل بعض الأطعمة العجب بالجسم، كما تؤثر بشكل إيجابي أيضا على القلب وضغط الدم.

وبحسب موقع Prevention، فإن البطاطا تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية وتحافظ على صحة قلبك.

وتعد البطاطا مصدرا كبيرا لفيتامين C والكالسيوم والحديد، لذا فهي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

كما أن تناول البطاطا يمنح جسمك بعض العناصر الغذائية الصحية للقلب، إذ أن لديها القدرة على خفض مستويات الكوليسترول، بفضل الألياف الغذائية.

وارتفاع الكوليسترول هو عامل خطر لأمراض القلب، ويمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين، ما قد يسبب إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فوائد أخرى لـ البطاطا

تعزز المناعة

تحسن صحة الجلد والشعر

تساعد على الهضم

تساعد على الشعور بالشبع

اقرأ أيضا:

قبل عيد الأضحى.. كيف تفرق بين الكبدة الطازجة والمجمدة؟

للنوم جيدا في الطقس الحار.. اتبع هذه النصائح

الدورة الشهرية.. أسباب "غير متوقعة" للحصول على إجازة عمل للرجال في مصر القديمة

كيف تحافظ على أجهزتك الكهربائية من التلف مع تخفيف الأحمال؟

5 طرق صحية لتبريد المنزل.. من غير تكييف