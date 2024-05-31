دخل موسوعة جينيس.. ما قصة أصغر سجن في العالم؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعد جزيرة سارك، وهي أصغر جزر القنال الإنجليزي وتقع بين فرنسا وإنجلترا، موطنا لأصغر سجن في العالم لا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم - وهو مبنى صغير يحتوي على زنزانتين فقط.

وبحسب odditycentral، لا توجد سيارات ولا طرق ولا إنارة شوارع في جزيرة سارك، ولكن يوجد سجن صغير يعود تاريخه إلى عام 1856.

ويضم السجن زنزانتين صغيرتين فقط - يبلغ قياس إحداهما 6 أقدام في 6 أقدام والأخرى 6 أقدام في 8 أقدام - منفصلتين.

وبسبب ممر ضيق، دخل هذا السجن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر سجن في العالم.

الجزيرة يبلغ طولها أقل من 5 كيلومترات وعرضها 1.6 كيلومترًا، ويبلغ عدد سكانها أقل من 600 شخص، وهي موطن لأصغر سجن في العالم.

تحتوي الزنزانتان فقط على أسرة صغيرة مغطاة بالخشب مع مراتب رقيقة لينام عليها النزلاء، ولا يمكن احتجاز النزلاء هنا إلا لمدة يومين كحد أقصى، وبعد ذلك يجب نقلهم إلى مرافق السجون الأكبر حجما في جيرنسي المجاورة.

وأمرت محاكم جيرنسي ببناء سجن جديد في عام 1832، لأن السجن الأصلي اعتبر غير صالح، ولكن بسبب قيود الميزانية، استغرق الأمر أكثر من عقدين من الزمن لبدء بناء منشأة الاحتجاز الجديدة، وتم الانتهاء منه في عام 1856 ويعمل منذ ذلك الحين.

لا تتلقى سلطات إنفاذ القانون في الجزيرة تقارير عن الجرائم في كثير من الأحيان، لكن السجن لا يزال يعمل من الناحية الفنية، إذ يدخل الزنازين السائحين المشاكسين أو السكان المحليين المخمورين.

أشهر سجين

أشهر سجين في سجن سارك كان أندريس جارديس، وهو عالم فيزياء نووية فرنسي عاطل عن العمل يعتقد أنه الوريث الشرعي والمالك لجزيرة سارك.

وبما أن أحداً لم يأخذ ادعاءاته على محمل الجد، فقد قرر غزو الجزيرة كجيش مكون من رجل واحد، وقام بملء الجزيرة بملصقات تعلن عن غزوه، لذلك عندما وصل أخيرًا إلى سارك ببندقية نصف آلية، تعرض للكمة في وجهه من قبل الشرطي المناوب ونزع سلاحه، وتم القبض عليه.

وعلى الرغم من أن أصغر سجن في العالم لم يتغير كثيرًا من حيث الهيكل، إلا أنه أصبح الآن مزودًا بالكهرباء والتدفئة، لذلك يمكنك القول إنه أكثر راحة قليلاً مما كان عليه من قبل، ومع ذلك، لا يزال بدون نوافذ.

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