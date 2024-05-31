هذا ما يحدث لجسمك عند تناول مشروبات باردة في الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الشعور بالعطش، ويلجأ الكثيرون إلى شرب المشروبات الباردة لترطيب أجسادهم، إلا أنها لها تأثير على الصحة.

وفي هذا الصدد، حذر خبير التغذية العلاجية مجدي نزيه من تناول المشروبات الباردة، مؤكدا أنها عادة خاطئة تسبب العديد من المشكلات الصحية.

المشروبات المثلجة.. بوابة لالتهاب الحلق

وقال "نزيه" خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، والمُذاع على قناة "cbc" إن تناول المشروبات المثلجة يؤدي إلى هروب الدم والخلايا المناعية من منطقة الحلق، ما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الحلق، ففي حالة وجود أي بكتيريا في الحلق، فإن هروب الدم والخلايا المناعية يُسهل على هذه البكتيريا التكاثر والتسبب في الالتهاب.

لماذا تسبب المشروبات المثلجة شعورا بالحرارة؟

وأوضح خبير التغذية أن شرب الماء المثلج يرسل إشارة خاطئة للجسم مفادها أن الجو بارد، ما يحفزه على بذل طاقة زائدة لتوليد الحرارة والحفاظ على دفء الجسم.

وبالتالي، بدلا من الشعور بالبرودة، ينتج عن ذلك شعور بالحرارة والتعب.

الحل الأمثل للترطيب في فصل الصيف

ونصح خبير التغذية بشرب الماء بدرجة حرارة الغرفة، خاصة خلال فصل الصيف، كبديل أكثر أمانا وفعالية لترطيب الجسم مقارنة بالمشروبات المثلجة.

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