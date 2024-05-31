سيدة اسكتلندية تحصل على 7 ملايين جنيه تعويضا والسبب لقاح كورونا.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - منحت شركة طبية امرأة اسكتلندية مبلغا ماليا ضخما كتعوبض لها بعد أن تسبب لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد 19 بإصابتها بشلل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، جاء التعويض مقابل أن تُسقط كلير باوي "56 عاما"، دعواها القضائية، ضد الشركة.

وأصيبت كلير بشلل كامل من أعلى الصدر إلى أسفل القدمين بعد أسبوعين فقط من تلقيها لقاح "أسترازينيكا"، دون أن يتوصل الأطباء إلى معرفة السبب.

وحصلت باوي، التي اضطرت إلى ترك وظيفتها في وزارة الدفاع الأمريكية بسبب المرض، على تعويض بلغ 151 ألف دولار، ما يعادل 7 مليون جنيه مصري.

وقالت باوي إنها شعرت بالمرض بعد أسبوعين من تلقي اللقاح، في أبريل 2021، وسرعان ما تهاوت كل المؤشرات الحيوية في جسدها.

وأشارت إلى أنها كانت مشلولة بالكامل، لا يتحرّك منها إلا رأسها، وفقدت القدرة على التنفس والتحدث، وبعد 6 فحوصات بالرنين المغناطيسي، استطاع الأطباء تشخيصها بالتهاب حاد في الدماغ والحبل الشوكي.

ولم يتمكن الأطباء في ذلك الوقت من الربط ما بين اللقاح والمرض الذي أصاب باوي، وخلصوا إلى أنه ناجم عن عدوى بسيطة تفاقمت نتيجة اختلال الجهاز المناعي وهاجمت الأعصاب.

وتلقت كلير المنشطات والأدوية الأخرى للتخفيف من مضاعفات المرض، وفي يوليو 2021، تمكنت من تحريك أصابع قدميها لأول مرة، وانطلقت منذ ذلك الحين رحلة العلاجات الطبيعية، التي تتواصل منذ 3 سنوات.

وكشفت: "أصبحت اليوم قادرة على سير حوالى 20 خطوة يوميا، بعد الاستعانة بعصا مساعدة، من أجل التنقل بمفردي ما بين سريري والمرحاض أو غرفة المعيشة".

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