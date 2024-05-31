شاب يخضع لعملية زراعة قرنية والسبب "فرك" عينيه... هذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

خضع شاب ماليزي يبلغ من العمر 21 عامًا مؤخرًا لعملية زرع قرنية بعد أن تعرض لخدش بسبب فرك عينيه بشكل مفرط طوال معظم حياته.

وبحسب odditycentral، يعاني محمد زبيدي من الحساسية منذ فترة طويلة، عندما كان طفلاً، كان يفرك عينيه حتى تتحول إلى اللون الأحمر، ولكن لم تصبح هذه مشكلة خطيرة إلا في سنوات المراهقة.

في سن الخامسة عشرة، بدأ يعاني من عدم وضوح الرؤية في عينه اليمنى، وازدادت الأمور سوءًا مع مرور الوقت.

وعندما قرر أخيرًا زيارة الطبيب بخصوص هذا الأمر، قيل له إنه تعرض لخدش شديد في قرنيته بسبب فرك العين المستمر وأنه الآن بحاجة إلى واحدة جديدة لاستعادة بصره.

"منذ أن كنت طفلاً، كنت أحب فرك عيني لأنني أعاني من الحساسية. قال زبيدي في مقطع فيديو على تيك توك : "أحيانًا أفرك عيني حتى تتحول إلى اللون الأحمر" . "لقد لاحظت أن رؤيتي بدأت تصبح ضبابية عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري. وأصبحت أكثر ضبابية بمرور الوقت. وعندما كنت في الحادية والعشرين من عمري، كانت هناك ندبة بالفعل على قرنيتي".

وخضع الشاب مؤخراً لعملية زرع قرنية، وهي العملية التي تتم فيها إزالة قرنيته التالفة واستبدالها بأخرى جديدة، لقد تم وضعه تحت التخدير، لذلك لم يكن هناك ألم، لكن فترة تعافيه كانت طويلة.

أخبره طبيب محمد أنه سيكون قادرًا على فتح عينه في غضون شهرين، لكن الأمر سيستغرق سنوات حتى يتعافى تمامًا.

"في الوقت الحالي، حالتي مستقرة، لكن عيني اليمنى ما زالت غير قادرة على الفتح"، قال الطبيب إن الأمر قد يستغرق شهرين حتى يستطيع فتحها، وسيستغرق الأمر عامين حتى يتعافى تمامًا.

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالشاب البالغ من العمر 21 عامًا على نطاق واسع في وطنه، حيث أعرب معظم الناس عن صدمتهم من أن شيئا بسيطا مثل فرك عينك يمكن أن يؤدي إلى زراعة القرنية، وتمنى آخرون له الشفاء العاجل.

اقرأ أيضا:

قبل عيد الأضحى.. كيف تفرق بين الكبدة الطازجة والمجمدة؟

للنوم جيدا في الطقس الحار.. اتبع هذه النصائح

الدورة الشهرية.. أسباب "غير متوقعة" للحصول على إجازة عمل للرجال في مصر القديمة

كيف تحافظ على أجهزتك الكهربائية من التلف مع تخفيف الأحمال؟

5 طرق صحية لتبريد المنزل.. من غير تكييف