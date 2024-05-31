أفضل طريقة لتخزين البطاطس.. حيلة ذكية تحفظها طازجة فترة طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تضع معظم ربات البيوت البطاطس في خزانة المطبخ مثل الخضروات الأخرى، وبالرغم من أنه ليس مكانا سيئا، فإن القيام بهذه العادة لا يطيل عمرها.

وكشفت خبيرة التغذية البريطانية كيت هول طريقة تخزين تجعل البطاطس تدوم لمدة أسبوع أو أسبوعين ويزيد من صلاحيتها.

وأضافت خبيرة التغذية أن "الثلاجة" أفضل مكان لحفظ البطاطس، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ومع ذلك، هناك قاعدة واحدة يجب اتباعها دائما عندما يتعلق الأمر بتخزين البطاطس داخل الثلاجة، وهي تجفيف البراعم تماما لإزالة كل آثار الرطوبة، لأنها يمكن أن تسبب تعفنها.

وقبل وضع البطاطس داخل الثلاجة يجب مسحها أولا بقطعة قماش جافة لإزالة أي أوساخ وحتى تصبح جاهزة للاستخدام.

وبعد ذلك ضعيها في حاوية مبطنة بالمناشف الورقية، حيث يجب أن تظل طازجة لمدة تصل إلى أربعة أسابيع دون ظهور أي براعم أو بقع خضراء.

وتطلق البطاطس غاز الإيثيلين، الذي قد يتسبب في نضج الفواكه والخضروات الأخرى وفسادها بشكل أسرع.

لذا من الأفضل الاحتفاظ بها بعيدة عن البصل والتفاح وبعض المنتجات الأخرى الحساسة للإيثيلين لإطالة عمرها الافتراضي.

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