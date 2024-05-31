لن تتوقع.. تناول قشور المانجو قد يحميك من مرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

المانجو، المعروفة باسم "ملك الفواكه"، ليست لذيذة فحسب، بل تقدم أيضًا كنزا من الفوائد الصحية.

ورغم التخلص من قشر المانجو إلا أنه يحمل خصائص رائعة يمكن أن تساهم بشكل كبير في صحتنا، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالسرطان، بحسب onlymyhealth.

قشور المانجو والسرطان

وفقا لدراسة نشرت في مجلة " Scientific Reports ‎ تعمل قشور المانجو بطرق مختلفة على مكافحة السرطان، وهي مضادات أكسدة قوية، ما يعني أنها تقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم، وتبطئ نمو الخلايا وتعزز موت الخلايا في الخلايا السرطانية.

قشور المانجو أيضا لها تأثير مضاد للاستروجين، ما يساعد على تنظيم مستويات هرمون الاستروجين ويمكن أن تكون مفيدة في علاج سرطان الثدي.

علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن هذه المستخلصات لا تسبب أي آثار جانبية عند استخدامها بمفردها. وقد وجد أن لها تأثير علاجي ضد أورام الثدي، مما يشير إلى أنها يمكن أن تكون فعالة في علاج سرطان الثدي.

فيما يلي عدد كبير من الفوائد الصحية التي توفرها قشور المانجو:

غنية بمضادات الأكسدة

قشور المانجو مليئة بمضادات الأكسدة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية والكاروتينات.

تعمل مضادات الأكسدة هذه على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتحييد الجذور الحرة في الجسم، والتي ترتبط بتطور السرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

خصائص مضادة للالتهابات

الالتهاب المزمن هو عامل مساهم في تطور السرطان.

أظهرت الدراسة المذكورة أعلاه أن المركبات الموجودة في قشور المانجو تظهر تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، ما يقلل من علامات الالتهاب وربما يمنع نمو الخلايا السرطانية.

المواد الكيميائية النباتية للوقاية من السرطان

تمت دراسة المواد الكيميائية النباتية الموجودة في قشور المانجو، مثل المانجيفرين والكيرسيتين، لمعرفة خصائصها المضادة للسرطان، تتداخل هذه المركبات مع نمو الخلايا السرطانية، وتحفز موت الخلايا السرطانية، وتمنع تكوين الأوعية الدموية (تكوين أوعية دموية جديدة تغذي الأورام).

دعم الجهاز المناعي

يعد الجهاز المناعي القوي أمرًا بالغ الأهمية للدفاع عن الجسم ضد السرطان.

تحتوي قشور المانجو على الفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة بيولوجيا التي تعزز وظيفة المناعة، ما يعزز قدرة الجسم على التعرف على الخلايا غير الطبيعية والقضاء عليها، بما في ذلك الخلايا السرطانية.

صحة الأمعاء والوقاية من السرطان

تلعب الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة العامة، بما في ذلك تنظيم المناعة والسيطرة على الالتهابات.

تدعم قشور المانجو، بألياف البريبايوتك والمركبات المفيدة، بيئة أمعاء صحية، ما يساهم بشكل غير مباشر في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

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