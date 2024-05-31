ماسكات تحتوي على الكولاجين بشكل طبيعي.. احرصي عليها لبشرة أكثر إشراقا

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الكولاجين من أشهر المكونات التي تحتاجها البشرة للعناية بها؛ لأنه يساعد على منع ظهور علامات الشيخوخة، والتجاعيد التي تظهر التقدم في العمر، ومع ذلك يمكن استخدام بعض الطرق التي تساعد على إبطاء تدهور نسبة الكولاجين بالجسم، واستخدام ماسكات تحتوي على الكولاجين كحل ينصح به خبراء العناية بالبشرة، للتخلص من مشكلات البشرة لذا نقدم ماسكات طبيعية يمكن تحضيرها بالمنزل، وفقًا لموقع «style».

ماسك الكولاجين والأناناس

ملعقتا زيت جوز الهند وربع ملعقة من ملح الهيمالايا الوردي الناعم وملعقة من الأناناس الطازج ويمكنك تحضير ماسك الكولاجين والأناناس، من خلال وضع ملعقتين زيت جوز الهند وربع ملعقة من ملح الهيمالايا، وضيفي ملعقة الأناناس، وامزجي المكونات جيدًا، ثم وزعي الماسك بالتساوي على بشرتك واحرصي أن تكون البشرة رطبة، وافركي الوجه برفق بدوائر صغيرة للأعلى وللخارج، ثم اتركيه لمدة دقيقة، واشطفي وجهك وجففيه بقطعة قماش دافئة، ثم استخدمي التونر والمرطب للحفاظ على رطوبة الوجه.

قناع البيض

ضعي ملعقة من بياض البيض وملعقتين صغيرتين من عصير الليمون، واغسلي وجهك جيدًا بالغسول المناسل وافركي وجهك لمدة دقيقتين، ثم اشطفيه بالماء البارد.

ماسك الحليب والكاكاو

ضعي ملعقتين من الكاكاو غير المحلى، وكمية مناسبة من الحليب حتى تتكون عجينة متماسكة، وضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم شطفه بالماء الدافئ.