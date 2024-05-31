لن تتخيل ما يحدث لصحة الكبد والكلى عند تناول كوب شاي ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول الشاي من المشروبات المهمة التي يحرص على تناولها الكثيرون في أوقات مختلفة خلال اليوم، ويجهل البعض تأثير تناول الشاي ليلًا على صحة الكبد والكلى.

وذكر الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن الشاي غني بمادة الكافيين التي تعد من مدرات البول، لذا تناوله ليلا يلحق الضرر بصحة الكلى، كما يمكن أن يسبب تدهورا في وظائفها.

وأضاف صلاح أن الشاي يحتوي على الكافيين الذي يسبب زيادة في المعدل الذي ترشح به الكلي للسوائل، مما يتسبب في إنهاك الكلى، كما أنه يرفع مستويات ضغط الدم لدى مرضى الكلى.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الشاي له تأثير مذهل على صحة الكبد، حيث يقلل من ترسب الدهون على الكبد، لوجود مادة الكاتيكين، كميعمل على تحسين وظائف الكبد، والوقاية من الأمراض الخطيرة مثل الكبد الدهني أو تليف الكبد.

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