لا يمكن اكتشافها إلا ليلا.. احذر علامة خطيرة لـ السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحث الأطباء الأفراد باستمرار على الانتباه إلى أي علامات أو أعراض غير عادية يمكن أن تشير إلى الإصابة بالسرطان - حيث يؤدي التشخيص المبكر والعلاج إلى تحسين فرص البقاء على قيد الحياة بشكل كبير.

وأصدرت مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية قائمة تضم 23 عرضًا شائعًا، ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها، والتي يمكن أن تشير إلى وجود السرطان، وتنصح أي شخص يعاني من هذه الأعراض باستشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وفقًا لبيانات هيئة الخدمات الصحية البريطانية، يصاب شخص واحد من كل شخصين بالسرطان خلال حياته، ومع ذلك، لا يقتصر الخطر على المدخنين ومستهلكي اللحوم الحمراء فقط (على الرغم من أن كلا العاملين مرتبطان بزيادة خطر الإصابة بالسرطان)، حيث يمكن أن تتطور أشكال مختلفة من السرطان لدى الأفراد الأصحاء على ما يبدو.

أحد الأعراض التي لا يمكن اكتشافها إلا في الليل هو التعرق الزائد، المعروف أيضًا باسم التعرق الليلي.

تتضمن هذه الحالة التعرق الغزير الذي يبلل ملابس النوم والفراش، على الرغم من النوم في بيئة باردة.

عادة ما يحدث التعرق الليلي بسبب انقطاع الطمث أو القلق أو بعض الأدوية مثل المنشطات ومضادات الاكتئاب.

يمكن أن يكون نقص السكر في الدم أيضًا سببًا، ولكن المخاوف يجب أن تدفع إلى إجراء فحص طبي حيث أن التعرق الليلي مدرج ضمن 23 مؤشرًا نموذجيًا للسرطان من قبل أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وقد سلطت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة الضوء على هذه الأعراض الـ 23 التي يجب توخي الحذر بشأنها:

- التعرق الليلي الغزير جداً

- تعب

- نزيف أو كدمات غير مبررة

- ألم غير مبرر أو حب الشباب

- فقدان الوزن غير المبرر

- ظهور كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان بالجسم

- شامة جديدة، أو تغيير في الشامة

- تغيرات في الجلد أو قرحة لا تشفى

- صوت أجش أو سعال لا يزول

- سعال الدم

- صعوبة في البلع

- ضيق التنفس

- حرقة المعدة أو عسر الهضم المستمر

- تغيرات غير عادية في حجم أو ملمس ثديك

- الانتفاخ المستمر

- فقدان الشهية

- تغير في عادة الأمعاء مثل الإمساك أو زيادة مرونة البراز أو التبرز بشكل متكرر

- دم في البراز

- نزيف مهبلي غير متوقع، بما في ذلك بعد ممارسة الجنس، أو بين فترات الدورة الشهرية، أو بعد انقطاع الطمث

- دم في البول

- مشاكل في التبول

تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بشأن الكشف عن السرطان: "من المهم أن تكون على دراية بأي أعراض جديدة أو مثيرة للقلق."

"على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون السرطان، فمن المهم التحدث إلى طبيب حتى يتمكن من الفحص، إن اكتشاف السرطان مبكرًا يعني أنه من الأسهل علاجه."

"إذا كان طبيبك يشتبه في إصابتك بالسرطان، فسوف يحيلك إلى أخصائي عادة في غضون أسبوعين."

وتشير مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أيضًا إلى ما يلي: "هناك أكثر من 200 نوع مختلف من السرطان يمكن أن تسبب العديد من العلامات والأعراض المختلفة، في بعض الأحيان تؤثر الأعراض على مناطق معينة من الجسم، مثل البطن أو الجلد، لكن العلامات يمكن أن تكون أيضًا أكثر عمومية، وتشمل فقدان الوزن، التعب (الإرهاق) أو الألم غير المبرر."

"من المهم أن تكون على دراية بما هو طبيعي بالنسبة لك وتتحدث إلى طبيبك إذا لاحظت أي تغييرات غير عادية أو شيء لا يختفي، يمكن أن يساعد ذلك في تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة، عندما يكون العلاج أكثر احتمالا ناجح."

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