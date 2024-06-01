انقذ حياتك.. هل تغير لون القدمين علامة على أمراض القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يكون تغير لون القدمين علامة على أمراض القلب، التي تتطور مع مرور الوقت وتكون في الغالب صامتة، حيث لا تظهر أي أعراض في البداية.

وبحسب onlymyhealth، يمكن الخلط بين العلامات التي تظهر وحالات أخرى أقل ضررا، ما قد يؤخر التشخيص، وعندما تُترك الحالات المرتبطة بالقلب دون علاج، فإنها يمكن أن تؤثر على جسمك بطرق مختلفة، وقد تسبب مرض الشريان التاجي وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب، وقد يتطلب كل منها علاجات محددة وتعديلات في نمط الحياة.

إحدى الطرق الخادعة التي يمكن أن تؤثر بها أمراض القلب على الجسم هي التأثير على الأطراف السفلية من الجسم، أي الساقين والقدمين.

كيف يؤثر مرض القلب على الأطراف السفلية؟

يمكن أن تؤثر أمراض القلب على الساقين والقدمين بعدة طرق، وأهمها مرض الشريان المحيطي الذى يحدث عندما تصبح الشرايين التي تزود الدم بالساقين والقدمين ضيقة أو مسدودة، ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم والتسبب في مضاعفات مختلفة في هذه المناطق.

ما الذي يسبب مرض الشريان المحيطي (PAD)؟

يحدث مرض الشريان المحيطي في المقام الأول بسبب تراكم الترسبات في الشرايين، وهو ما يسمى بتصلب الشرايين، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

بعض العوامل التي تعرض الشخص لخطر الإصابة بالحالة تشمل:

التدخين

ضغط دم مرتفع

تصلب الشرايين

السكري

ارتفاع نسبة الدهون

العمر فوق 60 سنة

الأعراض الشائعة في الساقين والقدمين

أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض الشريان المحيطي هو العرج، ما يسبب ألمًا في الساق أثناء النشاط البدني والذي يهدأ عادةً مع الراحة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى جروح أو تقرحات غير قابلة للشفاء في الساقين أو القدمين، وهي بطيئة في الشفاء وعرضة للعدوى.

في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي عدم كفاية إمدادات الدم إلى تلف الأنسجة أو الغرغرينا في الساقين أو القدمين، ما قد يستلزم البتر إذا لم يتم إنقاذ الأنسجة.

ويمكن أن يظهر ضعف الدورة الدموية أيضا على شكل برودة في الساقين والقدمين، وتغيرات في لون الجلد أو ملمسه، وضعف أو غياب النبض عند فحصه.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون تورم القدمين، والذي يسمى أيضًا الوذمة، مشكلة في القلب، ولكي نكون أكثر تحديدًا، يمكن أن يكون نتيجة لفشل القلب، والذي يحدث عندما يكون القلب غير قادر على ضخ كمية كافية من الدم، تشمل العلامات الشائعة الانتفاخ المفاجئ في القدمين والألم وصعوبة المشي وصعوبة ارتداء الأحذية.

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