هل هناك علاقة بين تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط وزيادة نشاط المناعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تُعد الغدد الليمفاوية، المعروفة أيضًا بالعقد اللمفاوية، بمثابة محطات دفاعية لجهازنا المناعي، حيث تتوزع في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك منطقة الإبط. وعندما تتضخم هذه الغدد، قد يشعر الشخص بكتلة أو انتفاخ طري تحت الإبط.

أوضح المركز الألماني لأبحاث السرطان إن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط له أسباب عديدة، بعضها خطير والبعض الأخر بسيط.

وقال المركز أن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط يشير في الغالب إلى زيادة نشاط جهاز المناعة لمقاومة عدوى بكتيرية أو فيروسية، نظراً لأن الغدد الليمفاوية تعد جزءاً مهماً من جهاز المناعة.

كما قد يحدث تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط بعد تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكد المركز أن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط قد يعود أيضاً إلى سبب خطير مثل سرطان العقد الليمفاوية أو سرطان الثدي لدى النساء.

وحذرالمركز من ضرورة استشارة الطبيب إذا حدث تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط بشكل مفاجئ وشديد أو إذا استمر على مدار عدة أسابيع.

وضرورة استشارة الطبيب إذا كان تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن دون سابق إنذار.