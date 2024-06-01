حمى الضنك خطر يهدد العالم.. والصحة العالمية تحذر من ازدياد الإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تُعد حمى الضنك، المعروفة أيضًا باسم حمى الدنج، مرضًا فيروسيًا ينقل عبر لدغة البعوض المصاب، تتميز هذه الحمى بأعراض حادة تشمل الحمى الشديدة والصداع وآلام المفاصل والعضلات والطفح الجلدي.

كشف تقرير وارد عن منظمة الصحة العالمية، بين أن تزايد عدد الإصابات بمرض حمى الضنك على مستوى العالم على مدار السنوات الخمس الماضية، وأن الوضع مثير للقلق بشكل خاص في الأمريكتين هذا العام.

وأوضح التقرير أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 7 ملايين إصابة بحمى الضنك في الأمريكتين حتى أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير رقم 4.5 مليون حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2023 ككل.

وأكدت منظمة الصحة العالمية إنه "بالنظر إلى مستوى تفشي حمى الضنك الحالي، والمخاطر المحتملة من توسع الانتشار على مستوى العالم، وإن الخطر الإجمالي على المستوى العالمي لا يزال يتم تقييمه على أنه مرتفع، وبالتالي تظل حمى الضنك تهديداً عالمياً للصحة العامة".

وفي نهاية أبريل الماضي، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير تفيد بإصابة نحو 7.6 مليون شخص في 90 دولة، بما في ذلك أجزاء من جنوب أوروبا. وتم تأكيد ما مجموعه 3.4 مليون حالة.