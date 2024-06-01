بريق أمل جديد لمرضى الانسداد الرئوي المزمن.. أول دواء واعد يظهر نتائج إيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يُعد الانسداد الرئوي المزمن (COPD) مرضًا رئويًا تقدميًا يسبب صعوبة في التنفس، يُصيب هذا المرض الملايين من الأشخاص حول العالم، ويُعدّ السبب الرابع الرئيسي للوفاة على مستوى العالم.

ولكن، ظهر مؤخرًا بصيص أمل جديد لمرضى الانسداد الرئوي المزمن مع إعلان نتائج إيجابية لدواء جديد يُعدّ الأول من نوعه، فقد أظهرت التجارب السريرية أن هذا الدواء، المعروف باسم "دوبيكسنت"، فعال في تحسين وظائف الرئة وتقليل أعراض المرض لدى المرضى.

ودواء "دوبيكسنت" هو من إنتاج شركة "سانوفي إس.إيه" وفي طريق الشركة للحصول على موافقة في أوروبا، لاستخدامه في مساعدة المرضى، الذين يعانون من التهاب رئوي مزمن، وهو ما يفتح طريقاً آخر للنمو للدواء الرائج.

وأوضحت لجنة المنتجات الطبية، للاستخدام البشري، التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية أنه يمكن استخدام الدواء كعلاج إضافي لمرضى الانسداد الرئوي المزمن، الذي يتميز بارتفاع مستويات الخلايا الحمضية في الدم، وفقاً لبيان الشركة ، اليوم الجمعة، وفق وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ومن المفترض أن تعلن المفوضية الأوروبية عن قرارها النهائي حول استخدام دواء "دوبيكسنت" مع بداية الأشهر المقبلة.

جدير أن الشركة أكدت على أنه في حالة الموافقة، فإن دواء "دوبيكسنت" سيكون أول علاج مستهدف، لمرضى الانسداد الرئوي المزمن.