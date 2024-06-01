4 وصفات طبيعية لتقوية وتغذية الشعر.. سر الأناقة والجاذبية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تُعاني العديد من النساء من مشاكل الشعر، مثل التقصف والجفاف والتساقط، مما يؤثر سلبًا على مظهرهن وثقتهن بأنفسهن، ولأن السيدات تبحثن دائمًا عن الظهور في كامل جمالهن وتألقهن، ولأن الشعر تاج جمال المرأة وسر جمالها الأكبر، نستعرض في السطور التالية وصفات طبيعية لتقوية الشعر وتغذيته.

بحسب ما ورد على موقع «goodrx»، فإنه يمكن للمرأة الاعتناء بشعرها والحفاظ عليه غزيرًا قويًا لامعًا ورطبًا من خلال استخدام إحدى الوصفات التالية:

1. وصفة البيض

المكونات: بيضة واحدة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة: اخفقي البيضة مع زيت الزيتون حتى تمتزجا جيدًا.

التطبيق: ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

الفوائد: البيض غني بالبروتين الذي يساعد على تقوية الشعر، بينما يساعد زيت الزيتون على ترطيبه.

2. وصفة زيت جوز الهند

المكونات: نصف كوب من زيت جوز الهند.

الطريقة: سخني زيت جوز الهند حتى يصبح سائلًا.

التطبيق: ضعي الزيت على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة ساعة على الأقل ثم اغسليه بالشامبو.

الفوائد: زيت جوز الهند غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب الشعر وتقويته.

3. وصفة الأفوكادو

المكونات: ثمرة أفوكادو مهروسة، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة: اخلطي الأفوكادو مع زيت الزيتون حتى تمتزجا جيدًا.

التطبيق: ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

الفوائد: الأفوكادو غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تغذية الشعر وتقويته.

4. وصفة العسل

المكونات: ربع كوب من العسل، ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

الطريقة: اخلطي العسل مع زيت الزيتون حتى تمتزجا جيدًا.

التطبيق: ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

الفوائد: العسل مرطب طبيعي للشعر، بينما يساعد زيت الزيتون على تقويته.

نصائح عامة للعناية بالشعر

ولكي تتمكنين من الحفاظ على شعرك لامعًا غزيرًا صحيًا طوال الوقت وتظهرين في كامل أنوثتك وجمالك، يمكنكِ اتباع النصائح التالية: