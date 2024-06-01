هل يمكن علاج الشخير وإنقاذ الحياة الزوجية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد الشخير ظاهرة شائعة تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، وبينما قد يراه البعض مجرد مصدر إزعاج، إلا أنه قد يُشكل خطرًا على الصحة الزوجية ويهدد استقرارها.

ووفق "ستادي فايندز" فإن الباحثون وجدوا أنه عند استخدام أجهزة علاج الضغط الإيجابي لمجرى الهواء (PAP) بانتظام لعلاج الشخير، فإن ذلك لا يحسن جودة نوم الشخص فحسب، بل يقوي أيضاً العلاقة بين الشريكيين.

تأثير الشخير على الحياة الزوجية:

قلة النوم

الاستياء والتوتر

البعد العاطفي.

مشكلات صحية.

وتم إجراء دراسة في جامعة يوتا، بدراسة 36 زوجاً، حيث وُصف لأحد الشريكين مؤخراً جهاز PAP لعلاج انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

وخلال ال 3 أشهر، تم تسجيل بيانات استخدام جهاز PAP الموضوعي للمشاركين جنباً إلى جنب مع مقاييس النوم التي تم التقاطها بواسطة أجهزة قياس النشاط التي يتم ارتداؤها على المعصم والتي تقدر مدة النوم وكفاءته.

وتم تحديد جودة العلاقة من خلال استطلاعات الرضا والصراع التي تم إجراؤها من قبل الشريكين. وسمح هذا للباحثين بتحليل كيفية تفاعل التزام الفرد بجهاز PAP وأنماط نومه مع حالة العلاقة المدركة له ولشريكه.

ونتج عن الدراسة أن هناك تأثيرات ثنائية الاتجاه، ما يعني أن نوم أحد الطرفين أثر على تجربة العلاقة للآخر، والعكس صحيح.