التغيرات المفاجئة في لون وحجم الشامات ناقوس خطر ينذر بسرطان الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تُعدّ الشامات، أو وحمات الجلد، بقعًا بنية اللون تتكون من خلايا صبغية (خلايا الميلانين)، ومعظم الشامات غير ضارة، ولكن بعضها قد يتحول إلى سرطان الجلد، وهو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن التغيرات الطارئة على الشامة تستلزم استشارة الطبيب فوراً، حيث إنها قد تنذر بسرطان الجلد.

وقالت الجمعية أن هذه التغيرات تشمل الحجم والشكل واللون على النحو التالي:

- الحجم: يزيد قطر الشامة على 5 ملم.

- الشكل: يكون شكل الشامة غير متماثل، وتكون حدودها غير واضحة أو غير مستوية أو تبرز عن مستوى الجلد بأكثر من 1 ملم أو يكون لها سطح خشن ومتقشر.

- اللون: تحتوي الشامة على عدة ألوان مثل الأسود والرمادي والبني والوردي.

طرق العلاج

وفور ظهور أي من تلك التغيرات عليك التوجه لاستشارة الطبيب على الفور لإجراء كافة الإجراءات، وتشمل علاج سرطان الجلد الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي.