الضعف الجسدي عامل جديد لتطور الاكتئاب



محمد اسماعيل - القاهرة - لطالما ربطنا الاكتئاب بالعوامل النفسية، مثل الإجهاد والقلق والحزن، ولكن، تشير دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ييل الأمريكية إلى أنّ هناك عاملًا جديدًا قد يُساهم في تطوير هذا الاضطراب الضعف الجسدي.

ووفق مجلة Nature Communications، أشار الباحثين إلى أنه يزداد احتمال ظهور هذا الاضطراب ليس فقط في ظل ظروف الضعف التام، بل تظهر بعض علاماته في فقدان الوزن مثلا.

واحتوت هذه الدراسة على أكثر من 350 ألف شخص أعمارهم 37-73 عاما، استند الباحثون خلالها على المعلومات التي حصلوا عليها من البنك الحيوي البريطاني الذي يعتبر أكبر مجمع للعينات البيولوجية،وفق gazeta.ru.

وقد قسم الباحثون المشاركين في الدراسة إلى ثلاث مجموعات وفقا للتقييم الأولي لحالتهم الصحية. ضمت المجموعة الأولى أشخاصا أصحاء، والثانية أشخاصا لديهم مؤشر أو مؤشران للضعف الجسدي، والثالثة ضمت متطوعين لديهم ثلاثة مؤشرات أو أكثر.

وأوضح الباحثون، أن الضعف الجسدي يتميز بخمسة مؤشرات:

فقدان الوزن

الإرهاق

ضعف العضلات

قلة النشاط البدني

بطء سرعة المشي.

واكتشف للباحثين أن الأشخاص الذين لديهم واحد (أو أكثر) وثلاثة (أو أكثر) من مؤشرات الضعف الجسدي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 1.6 و 3.2 مرة على التوالي مقارنة بالمشاركين الأصحاء.

من هم الأكثر عرضة للأكتئاب؟

الرجال والأشخاص في منتصف العمر، أي الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما.