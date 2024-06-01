تحذير من استخدام هذا النوع من حقن النحافة.. خطر على الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - في الفترة الأخيرة ازداد استخدام نوع من الحقن لعلاج النحافة، ولكن اكتشف أن هذا النوع من الحقن يزيد من مضاعفات جديدة.

وأظهرت دراسة جديدة ربطت بين علاقة استخدام حقنة أوزمبيك، ب "التهور"، أو ما يعرف باضطراب التحكم في الانفعالات.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال البروفيسور ريموند بلايفورد إن حدوث هذه التصرفات العدوانية، بسبب تقلبات سلبية في مستويات هرمون السعادة "الدوبامين" في الدماغ.

كما حذر المرضى من تناول الحقن، بشأن احتمال حدوث هذه التفاعلات الغريبة، والمعروفة مجتمعياً باسم "اضطراب التحكم في الانفعالات"، الذي يعرّض الشخص لاتخاذ قرارات متهورة في أمور الحياوة.

ولاحظ بلايفورد أن الكثير من مستخدمي الحقن أصبحوا يطلبون الطلاق أو الانفصال، أو يغيرون فجأة أماكن إقامتهم بسبب شعورهم بالغضب الشديد.

كما انتقد عدم توضيح أضرار تلك النوع من الحقن الخاصة بالنحافة، ملفتًا إلى أنه من الضروري أن يشارك الطبيب مرضاه حول إمكانية تعرضهم للإصابة بسلوك متهور عند تعاطي حقن التنحيف، ليكونوا على استعداد لمواجهة تصرفاتهم، وإيجاد حلول في إيقافها.

الأعراض الشهيرة التي عاني منها عدد كبير من مستخدمي هذه الحقن:

الانتفاخ

الإسهال

الغثيان

الارتجاع الحمضي

تساقط الشعر.