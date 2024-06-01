يحمي من أمراض القلب والسكر.. مشروب تناوله على الريق يقي من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الفراولة من الفواكهة الصيفية ذات الطعم اللذيذ، والمفضل لدى الكثيرون منا، كما أنها غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وتقول الدكتورة، نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الفراولة غنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، وتقلل خطر الإصابة بأمراض السرطان، والقلب.

وتناول كوب واحد على الريق خيار جيد وصحي يساعد على امتصاص فوائد الفراولة بشكل كبير.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفراولة تساعد على خفض الكوليسترول الضار بالجسم، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت أن الفراولة تساعد على تقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى والأمراض، بالإضافة للحفاظ على صحة البشرة، وتأخر ظهور علامات الشيخوخة.

وقدمت عدة فوائد أخرى للفراولة مفيدة لصحة الجسم تتمثل فيما يلي:

فقدان الوزن لأنها غنية بالألياف وتشعرك بالشبع.

مفيدة لصحة العظام.

تحسن من مستويات السكر بالدم.

كما حذرت من عدم الإفراط في تناول الفراولة تجنب لبعض الآثار السلبية مثل الحساسية، وألم المعدة، والإسهال.

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