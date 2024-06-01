الامارات | عجوز يحترف إيذاء الناس.. نشر الرعب لـ10 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتقلت الشرطة الأميركية رجلاً يبلغ من العمر 81 عاماً، بتهم إرهاب أحد الأحياء في جنوب كاليفورنيا لسنوات باستخدام مقلاع فقط.

وقالت إدارة شرطة أزوسا في بيان نقلته وسائل إعلام الأميركية وبينها «أسوشيتد برس»، إن التحقيق كشف للمحققين أنه خلال فترة تتراوح بين تسع و10 سنوات، وقع كثيرون ضحايا للعجوز الذي احترف إيذاء الناس والممتلكات بشكل متسلسل.

وقال البيان إن الرجل يشتبه في أنه حطم نوافذ المنازل وزجاج السيارات ونشر الرعب بين السكان، وإن أخطأ الأشخاص بأعجوبة مستخدماً كرات حديدية أطلقها من مقلاع مطاطي.

وفيما قالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات تم القبض على الرجل مؤخراً بعد أن قدم الضباط مذكرة تفتيش وعثروا على مقلاع ومحامل كروية في منزله في أزوسا، على بعد نحو 40 كم شرق لوس أنجلوس.

وقال الملازم في شرطة أزوسا، جيك بوشي، إن المحققين علموا أن معظم الكرات أطلقت من الفناء الخلفي للمشتبه به، مضيفاً لمجموعة أخبار جنوب كاليفورنيا: «لسنا على علم بأي نوع من الدوافع بخلاف مجرد الأذى الخبيث».

وكان من المقرر أن يمثل «العجوز المؤذي» أمام المحكمة الثلاثاء الماضي.