طريقة عمل الكبدة العصافيري بالشطة.. «ألذ وصفة لعمل الساندويتشات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكبدة العصافيري غالبا ما تطلق على الكبدة الإسكندراني، وأهم ما يميزها صغر حجمها، فتقطيعها في تلك الحالة يكون وهي مجمدة للحصول على قطع متساوية، ويضاف إليها الشطة أو الفلفل الأخضر، وهو اختياري لمن يعانون من مضاعفات صحية مع الأطعمة الحارة، وفيما يلي طريقة عمل الكبدة العصافيري على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الكبدة العصافيري

½ كيلو كبدة مقطعة إلى قطع صغيرة.

2 ثمرة بصل كبيرة مقطعة مكعبات.

2 ثمرة فلفل أخضر رومي قطع.

ثمرة طماطم كبيرة منزوعة البذور مقطعة مكعبات.

2 قرن فلفل أخضر حار مقطع شرائح «اختياري».

3 ملاعق كبيرة من الثوم مفروم.

3 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

½ ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الكبدة العصافيري

توضع الكبدة وتُتبل من الثوم والليمون والخل والملح والفلفل الأسود والكمون في وعاء كبير.

يُقلب خليط الكبدة جيدا، تم يترك جانبًا لمدة ساعة في الثلاجة.

على نار متوسطة، يُسخن الزيت ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل.

يُضاف الفلفل الحار والملّون، وتُقلب الكبدة لمدة 3 دقائق.

تُضاف الكبدة بالتتبيلة الخاصة بها، وتقلب لمدة 5 دقائق.

تُضاف الطماطم والبقدونس ثم تُقلب المكونات باستمرار حتى تنضج.