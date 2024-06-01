هذا ما يحدث للكوليسترول في الجسم عند تناول البطيخ.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم خطر يهدد صحة الكثيرين، تاركا وراءه خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب الخطيرة.

وتوجد فاكهة صيفية تمثل حلا مثاليا لتنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم، وهو البطيخ، وفقا لموقع "india".

كيف يساعد البطيخ على خفض الكوليسترول؟

البطيخ من أكثر الفواكه الغنية بمضاد الأكسدة مثل "الليكوبين"، الذي يمتلك قدرة كبيرة على خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، وهما عاملان رئيسيان لتعزيز صحة القلب.

ويحتوي أيضا على حمض أميني يسمى "سيترولين"، الذي يسهم على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما ينظم مستويات الكوليسترول المرتفعة.

فوائد أخرى للبطيخ

ترطيب الجسم

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء، ما يجعله مُرطبا طبيعيا للجسم خلال أيام الطقس الحار.

غني بالعناصر الغذائية

البطيخ غني بفيتامين A وC، وهما من مضادات الأكسدة القوية

التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة.

دعم وظائف الأعصاب

هذه الفاكهة مصدر غني بالبوتاسيوم، وهو معدن ضروري للحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم، ودعم وظائف الأعصاب والعضلات.

تقليل الإصابة بالسرطان

يؤدي فيتامين سي الموجود به دورا مهما في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ويحمي من تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة.

تأثير مضاد للالتهابات

يساعد الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجود في البطيخ، على خفض مستويات الالتهاب في الجسم.

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