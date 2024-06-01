بإقل من 20 جنيها.. وصفة هاني الناظر للتخلص من رائحة العرق طوال الصيف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

قد تساعد مضادات التعرق، وتغييرات النظام الغذائي، ونصائح نمط الحياة، مثل ارتداء الملابس الفضفاضة، في تقليل التعرق، وكذلك العلاجات المتاحة دون وصفة طبية.

ووفقًا لما جاء في "medicalnewstoday" الطبي، فالتعرق المفرط هو نوع من العرق له رائحة كريهة بسبب البكتيريا التي تحطمه، ويكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتعرق الزائد في الإبطين والوجه والكفين وأخمص القدمين.

وتوجد عدة طرق منزلية بوصفات طبيعية وصحية للتخلص من عرق الصيف، وفق لما جاء في تصريحات سابقة للدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، على قناة "إكستر نيوز" خلال برنامج "هذا الصباح".

وقال الدكتور هاني الناظر إن الرائحة النفاذة التي تظهر مع العرق تحت الإبط تكون نتيجة وجود نوع من البكتريا في هذا المكان، لذلك نشم رائحة كريهة.

وأضاف أن أفضل وسيلة طبيعية هي الشبّة البودرة بدلا عن مزيلات العرق، والشبة المطحونة هي منتج طبيعي يستخدم كمزيل رائحة العرق، فهي آمنة وفعالة لجميع أنواع البشرة، ولا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة، ولها خصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد على منع نمو البكتيريا التي تسبب رائحة العرق الكريهة.

لماذا الشبّة البودرة أفضل؟

وأكمل: "الشبّة أفضل لأنها بسهولة تجمع الماء، مضادة للبكتريا وكل أنواع الفطريات، تمنع الحساسية ومناسبة لكل أنواع البشرة، والأهم أن سعرها رخيص".

ويمكن شراء هذا النوع من المسحوق الطبي من الشبّة البودرة من أحد الأماكن الخاصة بالعطارة بأقل من 20 جنيها.

وصفات استخدام الشبّة البودرة

يمكنك أن تضع معلقتين من الشبّة البودرة على معلقة من الماء الفاتر وخلطهما حتى التجانس.

- اترك هذا الخليط 10 دقائق ثم اغسله بماء فاتر.

كرر هذه العملية مرة صباحا ومساءً.

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