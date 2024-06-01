يحمي الكلي والقلب.. مشروب ينظف القولون ويخفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ماء الشعير مشروب طبيعي يمكن تناوله صباحا، وهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحقيق ذلك الأمر، وفقا لموقع "health".

خفض الكوليسترول الضار

تساعد الألياف الموجودة في هذا المشروب على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

تعزيز صحة القلب

شرب كوب من ماء الشعير يسهم أيضا في دعم صحة القلب، وخفض ضغط الدم.

فقدان الوزن

نظرا لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يجعلك تشعر بالشبع لأطول فترة ممكنة، وبالتالي إنقاص الوزن.

تنظيف القولون من السموم

يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تنظيف القولون وإزالة السموم من الجسم.

يحارب حصوات الكلى

يعمل كمدر للبول، ما يعزز التخلص من الفضلات من خلال زيادة التبول، ومنع تكون حصوات الكلى.

تعزيز حركة الأمعاء

تناول هذا المشروب على معدة فارغة يعمل على تسهيل الهضم، وعلاج الإمساك، وتعزيز حركة الأمعاء بشكل منتظم.

تقوية المناعة

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين C والسيلينيوم، ما يعزز قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض.

ترطيب الجسم

ماء الشعير مشروب صحي منعش يساعد على تجديد إلكتروليتات الجسم، ما يسهم في تجديد إلكتروليتات الجسم، وتعزيز ترطيبه ويُحسن وظائفه الحيوية.

دعم صحة الجلد

يدعم أيضا إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة البشرة ونضارتها، ما يقلل من ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

طريقة تحضير مشروب ماء الشعير

المقادير:

كوب من الشعير.

عصير ليمون.

عسل أبيض.

6 أكواب من الماء.

طريقة التحضير:

اغسل الشعير جيدا تحت الماء البارد، حتى يصبح الماء صافيا تماما.

ضع الشعير، مع قشر الليمون، في إناء كبير.

أضف 6 أكواب من الماء إلى الإناء.

اترك المزيج يغلي على نار متوسطة.

اخفض النار واترك المزيج على نار هادئة لمدة 15-30 دقيقة، أو حتى ينضج الشعير ويصبح لينا.

يُصفي الخليط في وعاء، واتركه حتى يبرد.

يمكنك إضافة قليل من العسل حسب الرغبة إلى هذا المزيج وامزجه جيدا، حتى يذوب تماما.

يُسكب مشروب الشعير في زجاجات نظيفة، واتركه حتى يبرد.

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