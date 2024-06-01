مشروبات سحرية تنظف القولون والأمعاء من السموم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

النظام الغذائي يؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة الجسم، وتوجد مشروبات تعمل على تنظيف القولون والأمعاء من السموم، بحسب ما ذكر موقع medicinenet.

تناول الماء

تناول الماء بكميات وفيرة والبقاء رطبًا هو أبسط طريقة لتنظيم عملية الهضم وتنظيف القولون والأمعاء من السموم، ويوصى بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الفاتر يوميًا.

المشروبات الغنية بالألياف

الألياف من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على ترطيب الجسم، والتخلص من السموم في القولون والأمعاء من خلال تقليل الإصابة بالإمساك والسيطرة على فرط نشاط الأمعاء، كما أن عصر الفواكه والخضروات الغنية بالألياف تعزز البكتيريا المفيدة.

الليمون والعسل

يخلط عصير الليمون الطازج وملعقة صغيرة من العسل وقليل من الملح مع الماء الدافئ ويشرب على الريق في الصباح، مضادات الأكسدة وفيتامين سي الموجود تعمل على تطهير القولون والأمعاء من السموم، ما يقي من خطر الإصابة بالإمساك والإسهال ومشكلات الجهاز الهضمي المختلفة.

مشروبات الأعشاب

تحتوي معظم الأعشاب على مادة السيلينيوم التي تحسن صحة الجهاز الهضمي، وتنظف القولون والأمعاء من السموم، ومن أبرز الأعشاب جذور الخطمي والزنجبيل.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تناول قشور المانجو قد يحميك من مرض قاتل

لماذا يجب غسل سرة البطن كل يوم؟.. طبيبة تحذر

شاب يخضع لعملية زراعة قرنية والسبب "فرك" عينيه... هذا ما حدث

هذا ما يحدث للكبد عند تناول الفول بالبصل.. مفاجأة

للرجال.. ما يحدث في جسمك عند تناول 3 ثمرات من المشمش - سيفاجئك