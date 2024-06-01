الامارات | فيديو يتسبب بإقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 يونيو 2024



ترك سفير بريطانيا لدى المكسيك منصبه بعد انتشار مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره وهو يشهر بندقية في وجه أحد موظفي السفارة.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة أن جون بنجامين كان مسافرا في ولايتي سينالوا ودورانغو في شمال المكسيك حيث تتمتع عصابات المخدرات بوجود كبير عندما وقع الحادث.

يظهر التسجيل المصور المنشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس رجلا يشبه بنيامين جالسا في المقعد الأمامي للسيارة، وهو يلتقط بندقية المفترضة ويوجهها نحو شخص ما في المقعد الخلفي.

نشر مستخدم مجهول المقطع الذي تبلغ مدته خمس ثوان مع رسالة تقول: "في سياق عمليات القتل اليومية في المكسيك على يد تجار المخدرات، يجرؤ على المزاح".

في حين أن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لم تعلن رسميًا عن أي تغييرات في السفارة في مكسيكو سيتي، فإن موقع الوزارة لم يعد يدرج بنيامين كسفير.

قالت وزارة الخارجية في بيان صدر ردا على أسئلة حول الحادث المذكور: "نحن على علم بهذا الحادث واتخذنا الإجراء المناسب.. عندما تنشأ مشكلات داخلية، فإن وزارة الخارجية لديها عمليات قوية للموارد البشرية لمعالجتها".