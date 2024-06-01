الامارات | ابنة أنجلينا جولي تقدم طلبا للمحكمة بسبب اسم أبيها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 يونيو 2024

تقدمت ابنة نجمي هوليوود أنجلينا جولي وبراد بيت بطلب قانوني لإزالة كلمة "بيت" من اسمها، في اليوم الذي بلغت فيه عمر 18 عاما.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية، أن "شيلوه نوفيل جولي بيت" قدمت التماسا إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس يوم 27 مايو، لتغيير اسمها إلى "شيلوه نوفيل جولي" فقط.

وولدت ثالث أكبر أبناء الزوجين السابقين الستة في سواكوبموند بدولة ناميبيا، في 27 مايو 2006.

ومن بين الأشقاء أيضا مادوكس، وباكس، وزهرة، والتوأم نوكس وفيفيان.