الامارات | مقتل 20 راكباً بعد انقلاب قارب بنهر في أفغانستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 يونيو 2024

لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم، بعدما غرق قارب أثناء عبوره نهرا شرقي أفغانستان صباح السبت، حسبما أفاد مسؤول في حركة طالبان.

قال قريشي بادلون، المدير الإقليمي لإدارة الإعلام والثقافة في ولاية ننغرهار، إن القارب غرق أثناء عبوره نهرا في منطقة مهمند دارا، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، بينهم نساء وأطفال.

أضاف بادلون أن القارب كان يقل 25 شخصا، نجا منهم خمسة فقط.

قالت إدارة الصحة في ننغرهار في بيان إنه تم حتى الآن انتشال خمس جثث، بينها رجل وامرأة وصبيان وفتاة.

وأضافت أنه تم إرسال فريق طبي وسيارات إسعاف إلى المنطقة.

لم يقدم المسؤولون تفاصيل عن سبب الحادث، وقالوا إن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن جثث أخرى.