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الامارات | الكويت تطبق عقوبة تدمير وتقطيع سيارات "المفحطين"

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطبق عقوبة تدمير وتقطيع سيارات "المفحطين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 يونيو 2024

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، اتخاذها إجراءات حازمة ضد السيارات التي قادها أصحابها برعونة، وعرضوا حياة الآخرين للخطر.
ونشر حساب الإدارة العامة للمرور في الكويت عبر منصة إكس، مقطع فيديو يظهر قيام الجهات المختصة بتنفيذ عمليات تقطيع وتكبيس هذه المركبات.

وأكدت الإداراة في منشورها: «قمنا بكبس وتقطيع مركبات يقودها أصحابها باستهتار ورعونة، ويعرضون حياة الآخرين للخطر».

وشددت على، أنه لا تهاون مع المستهترين وسيتم تطبيق القانون بكل شدة على المخالفين، مناشدة المتابعين برصد كافة هذه المخالفات وإرسالها للتعامل معها فوراً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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