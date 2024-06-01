لو داخل على خطوبة.. تشتري الشبكة قبل عيد الأضحى أم بعده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع اقتراب عيد الأضحى، يزداد اهتمام المقبلين على الزواج بمسألة شراء الشبكة، ويواجه العديد منهم حيرة حول أفضل وقت للشراء قبل العيد أم بعده.

نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قال إن ارتفاع سعر الذهب يزداد نتيجة زيادة الطلب والشراء، وعلى حسب الإقبال على الشراء على حسب الارتفاع.

وأضاف أن فترة العيد تشهد إقبالا كبيرا على الشراء، وهي أكثر فترة تشهد زواجا، لذلك نصح بأن الفترة المناسبة للشراء هو الوقت الحالي، رغم عدم استقرار أسعاره بين الصعود والهبوط.

ونصح المقبلين على الزواج بالشراء من محلات الصاغة المعروفة وذات السمعة الحسنة، وضرورة الشراء بفواتير رسمية بها عيار الذهب وتاريخ الشراء ووصف القطعة التي تم شرائها، حتى إذا كانت تحمل فصوصا يجب كتابة تلك المعايير، وضرورة كتابة رقم البطاقة الضريبية.

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