5 علامات على فروة الرأس تدل على الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

سرطان الجلد من أكثر السرطانات شيوعًا، خاصة في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، وينتج عن طريق نمو خلايا الجلد بشكل غير طبيعي، وغالبًا يكون نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

وفروة الرأس من أكثر المناطق المعرضة للإصابة بسرطان الجلد، وذلك لِرقتها وتعرضها لأشعة الشمس، ولكن قد لا ينتبه الكثيرون إلى العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان الجلد في فروة الرأس، ما قد يُؤخر التشخيص والعلاج، وفقا لما جاء في موقع" verywellhealth".

أعراض سرطان الجلد

يمكن أن يظهر سرطان الجلد في فروة الرأس على النحو التالي:

- شامة.

- قشرة نازفة لا تشفى.

- رقعة متقشرة.

- ندبة.

الأعراض الأكثر شيوعًا

يمكن أن يظهر سرطان الخلايا القاعدية في فروة الرأس على النحو التالي:

بقع حمراء تسبب الحكة.

القروح التي تنزف وتتقشر ولا تشفى أو تشفى وتعود بانتظام.

نتوءات لؤلؤية صغيرة.

نتوءات وردية أو حمراء قد تحتوي على مناطق زرقاء أو بنية أو سوداء

نموات ذات حواف مرتفعة ومنطقة تنخفض في المنتصف.

و يمكن أن تتطور هذه العلامات دون أن يلاحظها أحد، وتكون مخفية تحت الشعر، وعلى أجزاء من رأسك لا يمكنك رؤيتها.

أسباب الإصابة بسرطان الجلد

- لون البشرة الفاتحة.

- الجلد الذي يحترق أو يحمر أو ينمش بسهولة في الشمس.

- وجود عيون زرقاء أو خضراء

- وجود شعر أشقر أو أحمر

- وجود عدد كبير من الشامات

- تقدم السن.

- وجود تاريخ عائلي أو شخصي للإصابة بسرطان الجلد

أنواع سرطان الجلد الذي يصيب فروة الرأس

سرطان الخلايا القاعدية

هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد، ويبدأ في طبقة الخلايا القاعدية، الطبقة الأعمق من البشرة، وتوجد الأورام عادة في مناطق الجلد المعرضة للشمس، مثل فروة الرأس والرأس والوجه والرقبة.

سرطان حرشفية الخلايا

هو نوع من السرطان يبدأ في خلايا حرشفية مسطحة تشبه الحرشفية وتقع على سطح البشرة، وهو ثاني أكثر أشكال سرطان الجلد انتشار.

سرطان الورم الميلانيني

هو أقل شيوعًا ولكنه الأكثر فتكًا بين الأنواع السابقة، إذا تركت دون علاج، يمكن أن ينتشر سرطان الجلد بسرعة إلى أعضاء أخرى من الجسم.

الأنواع الأقل شيوعًا

تشمل أنواع سرطان الجلد الأقل شيوعًا والتي تؤثر على فروة الرأس ما يلي:

ساركوما كابوزي (KS).

سرطان خلايا ميركل (MCC).

سرطان الغدد الليمفاوية الجلدية.

سرطان الغدة الدهنية.

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