وثقت ابنتها لحظة وفاتها في بث مباشر.. من هي التيك توكر مي السعدية؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بثت فتاة تدعى سارة، مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة والدتها الـ"تيك توكر" مي السعدية على "تيك توك"، ما أثار انتقادا كبيرا، وجدلا واسعا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض تصرفا غير إنساني ولا يمت للأخلاق بصلة، باعتباره انتهاكا لحرمة الميت.

وظهرت سارة ابنة التيك توكر في فيديوهات أخرى عقب وفاة والدتها ترد على تلك الانتقادات، أنها كانت منهارة أثناء وفاة والدتها، ومازال قلبها موجوعا على فرقها، وأن هذا ليس له علاقة بأي شهرة أو تريند.

من هي مي السعدية؟

سيدة تحمل الجنسية المغربية.

تيك توكر مشهورة.

يتابعها الملايين على مواقع التواصل.

توفيت في العقد الثامن من عمرها.

سارة ابنتها بالتبني.

مي السعدية حظيت بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وتابعها الملايين، وكانت تبث التفاؤل والأمل بين الناس من خلال نصائحها، لذلك أثر خبر الوفاة على متابعيها وخيم الحزن على قلوبهم.

وما زالت سارة ابنة مي السعدية محل الاتهامات وتعاني من الانتقادات منذ وفاة والدتها، لذلك ظهرت عبر فيديو على صفحتها منهارة من البكاء وتصرخ بكلمات "أمي، أمي"، وتهاجم منتقديها.

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