جلسة تصوير تنهي حياة عارضة أزياء بطريقة مرعبة.. لن تتخيل ماذا حدث (ًصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لقيت عارضة الأزياء الفنزويلية سينثيا نايلي هيجاريدا بيرميجو، مصرعها في حادث مأساوي، بعد أن تشابكت ملابسها بقضبان قطار سريع.

وكانت سينثيا، البالغة من العمر 30 سنة، تقف بالقرب من مجموعة على مسارات القطارات عندما تشابكت ملابسها أثناء مرور قطار فائق السرعة، وفقا لموقع "7news".

ووقع الحادث المميت في مدينة زاكوالكو دي توريس"بولاية خاليسكو غرب المكسيك.

كانت عارضة الأزياء تخضع لجلسة تصوير في موقع الحادث، وأرادت أن يتم تصوير القطار المار في الخلفية، لكنها وقفت عن طريق الخطأ بالقرب من القضبان وانجرفت في مسار القطار أثناء مروره بسرعة.

وسرعان ما اتصل أحد أصدقائها بالإسعاف، لكنها توفيت فورا في مكان الحادث.

وقال ضابط الشرطة "خواكين مينديز رويز": "بناء على المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن، كانت الضحية تخضع لجلسة تصوير مع أحد الأشخاص وبعض الشهود الآخرين في مكان الحادث".

وأضاف: "اقتربت الضحية من القطار بشكل كبير أثناء مروره، ما أدى إلى سحب ملابسها بفعل قوة الرياح الناتجة عن سرعته، وتسبب ذلك في اختلال توازنها وسقوطها على القضبان".

واستكمل: "تمكن فرق الطوارئ من إخراج الجثة من تحت القطار، ونُقلت إلى المستشفي حيث أكد الأطباء وفاتها على الفور، وجاري التحقيق في ملابسات الحادث، بينما سُلمت جثتها لعائلتها لدفنها".

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