ماذا يفعل تناول الزنجبيل في مستويات السكر بالجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الزنجبيل من المشروبات المفضلة لدى الكثيرون من الأشخاص، ويحظى بشعبية كبيرة، وله فوائد صحية عديدة لأحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية بما فيها مضادات الأكسدة، خاصة تأثيره على السكري بالجسم.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الزنجبيل بصفة عامة مفيد لصحة الجسم، بما في ذلك تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد تناول كوب منه على تخفيف الغثيان والانتفاخ وفقدان الشهية،كما يحسن من حركة الأمعاء ويمنع الإمساك، ويقلل من ألم المعدة وتشنجات القولون.

وأضافت في تصريح خاص لـ "الخليج 365" أن الزنجبيل يعزز من صحة المناعة ويقاوم الأمراض والعدوى، كما يخفف من ألم العظام والعضلات، وكذلك يحسن من صحة القلب، ويساعد على تنظيم ضغط الدم.

وأشارت إلى أن مشروب الزنجبيل يساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم، ويحسن من حساسية الجسم للأنسولين، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا فهو مشروب مهم للغاية لمرضى السكري.

وقدمت عدة فوائد أخرى للزنجبيل تتمثل في ما يلي:

مضاد للالتهابات.

- يحسن الشعر والبشرة.

- يحسن الأسنان.

يساعد على حرق الدهونوإنقاص الوزن

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