علامات على أظافرك دليل على ارتفاع الكوليسترول.. اكتشفها الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع الكوليسترول يعني وجود جزيئات دهنية في الدم، ما يسهم في تراكم الترسبات في الشرايين وبالتالي الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتوجد بعض العلامات الدقيقة التي تدل على أن مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويطلق عليه أحيانا اسم "القاتل الصامت" لأنه يلحق الضرر بالجسم دون ظهور علامات تحذيرية ملحوظة، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تظهر خطوط داكنة تحت الأظافر والمعروفة باسم "النزيف الشظوي".

وهذه البقع الموجودة على الظفر علامة على أنك معرض للإصابة بأمراض القلب، وفي هذه الحالة تظهر على المرضى أعراض ارتفاع درجة الحرارة وضعف ضربات القلب أو عدم انتظامها.

"الشظايا" كذلك تظهر مع الحالة السابقة، وهي بقع صغيرة من الدم يمكن أن تظهر على أظافر القدمين واليدين، وتحدث نتيجة لتلف الأوعية الدموية الصغيرة وانفجارها، ما يسبب ظهور بقع صغيرة من الدم يمكن رؤيتها من خلال الظفر.

ويمكن أن يكون تراكم الكوليسترول في الدم أحد الأسباب وراء هذا الضرر.

وقد تلاحظ أيضا وجود خط أحمر أو بني داكن على طول أخدود الظفر، وترتبط هذه الحالة أيضا بالتهاب وتورم الأوعية الدموية.

ويمكن أن يكون النزيف الشظوي علامة على التهاب الشغاف، وهو عدوى في أحد صمامات القلب.

وينتج ارتفاع نسبة الكوليسترول عن تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وزيادة الوزن، والتدخين وشرب الكحول.

ويمكن خفضه عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية وتناول الدواء والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

ويمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف في خفض نسبة الكوليسترول السيئ وتقليل حدوث مضاعفات خطيرة، نظرا لأنها عندما تمر عبر الجسم، فإنها تحبس بعض الكوليسترول وتتخلص منه كفضلات، ما يمنع دخوله الشرايين.

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