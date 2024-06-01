مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء.. ماذا حدث؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

واجهت المذيعة الأمريكية "فانيسا ويلش" موقفا محرجا على الهواء مباشرة خلال تقديمها برنامج "B oston 25" على قناة "FOX Tv".

وفقا لموقع "marce" انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة اقتحام ذبابة للكادر، واستقرارها على وجه المذيعة بالقرب من عينها، قبل أن تتحرك بسرعة وتدخل فمها.

ورغم صعوبة الموقف، إلا أن فانيسا لم تفقد أعصابها، بل واصلت تقديم الحلقة باحترافية وكأن شيئا لم يكن.

أثارت الواقعة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بتعاملها الهادئ واحترافيتها في مواجهة الموقف غير المتوقع، وتفانيها في عملها، وقدرتها على التعامل مع المواقف الطارئة بثقة.

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