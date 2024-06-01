لسبب لن تتوقعه.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

في واقعة غريبة، قضى عريس يدعى كوري باركر بولاية إنديانا الأمريكية، ليلة زفافه في السجن بعد وقوع حادث أثناء مغادرته حفل زواجه، فماذا حدث؟

وقع شجار بين باركر وصديق زوجته "جوف" بعدما اتهمه الأخير بمغازلة زوجة أحد ضيوف الزفاف ويدعى باتريك ماكنتوش، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا لاعترافات باركر، كشف أن "جوف" هجم عليه عندما كان في سيارته، وادعى أنه كان يحاول انتزاع بندقيته من الكونسول المركزي بالسيارة.

وأثناء تشاجر الاثنين، خرجت طلقة طائشة من البندقية أثناء محاولة باركر أخذها من "جوف"، لتستقر في يد باتريك، الذي كان واقفًا بالقرب من موقع الحادث.

وأكد باركر أنه لا يعرف من أين جاء باتريك لكنه افترض أنه كان يحاول التدخل لفض الصراع فيما بينهما.

وسريعًا، وصلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل باتريك إلى المستشفى، في المقابل، ألقت الشرطة القبض على باركر وجون، وتم توجيه تهمة الضرب والتهور الإجرامي للاثنين.

وأطلقت الشرطة سراح جوف وباركر بعد إلزامها بدفع كفالة قيمتها 3000 دولار لكل منهما على حدة، ولكن من المقرر أن يعودا إلى المحكمة الشهر المقبل.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تناول قشور المانجو قد يحميك من مرض قاتل

لماذا يجب غسل سرة البطن كل يوم؟.. طبيبة تحذر

شاب يخضع لعملية زراعة قرنية والسبب "فرك" عينيه... هذا ما حدث

هذا ما يحدث للكبد عند تناول الفول بالبصل.. مفاجأة

للرجال.. ما يحدث في جسمك عند تناول 3 ثمرات من المشمش - سيفاجئك