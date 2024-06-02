بطريقة مذهلة.. رجل يسيطر على مستويات السكر في دمه بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف رجل بريطاني يدعى ديفلين دونالدسون عن طريقة مكنته من السيطرة على مستويات السكر في الدم وفقدان أكثر من 18 كيلوجراما، وفقا لموقعي "Business Insider " و"news18".

وقرر الرجل البالغ من العمر 66 عاما استخدام تطبيق "Twin Health" وهو تطبيق مليء بالنصائح التي تساعد على التحكم في النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتناول الأدوية بانتظام.

ويستخدم هذا التطبيق على نطاق واسع في المستشفيات ويسهم في تتبع صحة المريض وتحسين خطة العلاج.

وقال "دونالدسون" إن هذا التطبيق ساعده على التحكم في مستويات السكر في الدم بعد ثلاث سنوات وأعطاه أفكار جديدة حول الطعام الذي يجب تناوله، مثل: المكسرات والوجبات الخفيفة والخضروات والألياف وفهم أهمية النوم.

وأوضح "ديفلين" أن النوم بشكل أفضل ساعده على فقدان الوزن في غضون ستة أشهر وانخفاض مستويات الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية والالتهاب.

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