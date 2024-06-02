احذر.. مشروبات الطاقة خطر على الأعصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر الدكتور أندريه كوندراخين، أخصائي أمراض القلب والباطنية، من مخاطر تناول مشروبات الطاقة على الصحة.

مخاطر على القلب والجهاز العصبي

وأكد الدكتور كوندراخين، في تصريحات صحفية لصحيفة RT، أن مشروبات الطاقة هي منبهات تحتوي على نسبة عالية من الكافيين وكمية كبيرة من الكربوهيدرات والفيتامينات، مما يؤدي إلى تحفيز الجسم بشكل قوي.

ويحذر من أن التحفيز المستمر للجسم بهذه الطريقة له عواقب سلبية، خاصةً على القلب والجهاز العصبي.

من أهم هذه العواقب

ارتفاع ضغط الدم

احتشاء عضلة القلب

الجلطة الدماغية

اضطرابات نفسية

صعوبة التحكم بالنفس

إرهاق الجسم

التركيز على نسبة الكافيين العالية

يُركز الدكتور كوندراخين بشكل خاص على احتواء مشروبات الطاقة على نسبة عالية من الكافيين.

ويشير إلى أن عبوة واحدة من مشروب الطاقة تحتوي على 150 ملغم من الكافيين.

وإذا شرب الشخص 3-4 علب في اليوم، فسيحصل على 450-600 ملغم من الكافيين الصافي.

ويؤدي ذلك إلى إرهاق الجسم بشكل كبير.

دعوة إلى تشريعات صارمة

يدعو الدكتور كوندراخين إلى سن تشريعات صارمة تحد من تناول مشروبات الطاقة.

ويُحذر من أن الناس لا يدركون مخاطر هذه المشروبات على صحتهم.

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