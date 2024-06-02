الامارات | «تيكت ماستر» تتعرّض للقرصنة عبر «الإنترنت المظلم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مجموعة «لايف نايشن» الأميركية، الشركة الأم لمنصة «تيكت ماستر» المتخصصة في بيع تذاكر الحفلات، لهيئة مراقبة البورصة الأميركية (إس إيه سي) أن الشركة تعرّضت لعملية قرصنة معلوماتية، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» أول من أمس.

وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت أنها فتحت تحقيقاً في «مشكلة» تتعلق بالأمن السيبراني، بعد أن قالت مجموعة من قراصنة المعلوماتية إن أعضاءها تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية لـ560 مليون عميل للمنصة.

ونشرت مجموعة القرصنة العالمية «شايني هانترز» أدلة على عملية القرصنة عبر شبكة الإنترنت المظلم (دارك ويب)، زاعمة أنها سرقت البيانات الشخصية لـ560 مليون عميل، بحسب لقطة شاشة وُزّعت على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالب القراصنة المعلوماتيون بفدية قدرها 500 ألف دولار.

في الوثيقة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، تقول شركة «لايف نايشن» إنها أبلغت في 20 مايو الماضي باختراق منصة التذاكر «تيكت ماستر» التابعة لها، ودعت الشركات المتخصصة لتحديد طبيعة الاختراق.

وأضافت المجموعة أنها حصلت على تأكيد بأن قراصنة معلوماتية، من دون أن تحدد ما إذا كانوا «شايني هانترز» أم لا، يعتزمون بيع البيانات المستردة على «الويب المظلم». وبحسب المجموعة، تضمنت البيانات المسروقة الأسماء والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وآخر أربعة أرقام من أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء، إضافة إلى تواريخ انتهاء صلاحيتها.